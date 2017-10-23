На Онежской набережной хотят построить огромную мельницу

В Петрозаводске может появиться новая достопримечательность – Мельница, которая будет видна с другого берега Онежской губы.

Как рассказала сегодня журналистам глава города Ирина Мирошник, с предложением создать на Онежской набережной новую достопримечательность – Мельницу – к властям обратился известный в городе скульптор Александр Ким.

"Александр Ромуальдович внес такое предложение, и мы предложили ему разработать эскиз и посчитать укрупненную стоимость, чтобы можно было найти спонсоров", - сказала глава города.

Мельница, отметила она, может появиться на набережной левее Ротонды.

"Это будет немаленькая композиция, коли он говорит о том, что она будет видна с других берегов Онежского озера", - отметила Ирина Мирошник.

Вопрос находится в стадии обсуждения, добавила глава города.