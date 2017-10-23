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Новости. Общество
12:31, 23 Октября 2017

На Онежской набережной хотят построить огромную мельницу

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В Петрозаводске может появиться новая достопримечательность – Мельница, которая будет видна с другого берега Онежской губы.

Как рассказала сегодня журналистам глава города Ирина Мирошник, с предложением создать на Онежской набережной новую достопримечательность – Мельницу – к властям обратился известный в городе скульптор Александр Ким.

"Александр Ромуальдович внес такое предложение, и мы предложили ему разработать эскиз и посчитать укрупненную стоимость, чтобы можно было найти спонсоров", - сказала глава города.

Мельница, отметила она, может появиться на набережной левее Ротонды.

"Это будет немаленькая композиция, коли он говорит о том, что она будет видна с других берегов Онежского озера", - отметила Ирина Мирошник.

Вопрос находится в стадии обсуждения, добавила глава города.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
sherhan2
2017-10-23 13:11:12
Можно на все деньги купить фанеры и построить ероплан...
кир
2017-10-23 13:01:21
Мало вам эклектики беспорядочно размещённой от побратимов, которые теперь нам вовсе не побратимы?
mentor
2017-10-23 12:53:09
Церетели местного разлива
Саныч
2017-10-23 12:41:41
Давайте ТЭЦ поставим. Видно будет из Швеции.
Попов
2017-10-23 12:35:15
Вначале упавший забор слепленный из жести поднимите? Видно какие крутые автомобильчики стоят за заборчиком РПЦ))
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