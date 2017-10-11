На остановках можно будет укрыться от непогоды, заверили власти Петрозаводска

В Петрозаводске установят 10 новых остановочных комплексов, сообщили в администрации города.

Аукцион на поставку и установку в столице республики остановочных павильонов состоится на этой неделе. Новые остановочные комплексы будут смонтированы в течение месяца.

"Впервые за достаточно долгий период мы установим в разных районах города, в том числе отдалённых, 10 остановочных комплексов. К нам поступает большое количество обращений от граждан, которые жалуются на отсутствие укрытий от непогоды на остановках, и мы активно решаем эту проблему", - сказала Глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

Как отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации Петрозаводска Андрей Бекелев, аукцион на установку павильонов на регулярных маршрутах пассажирского транспорта общего пользования состоится 12 октября. Заявленная начальная максимальная цена лота – чуть более 953 тысяч рублей. Согласно условиям будущего контракта, павильоны должны быть установлены до 15 ноября.

Специалисты администрации Петрозаводска поясняют, что установка новых остановочных павильонов на маршрутах общественного транспорта продолжится и в 2018 году.