На остановках общественного транспорта в Петрозаводске появится wi-fi?

В городском совете Петрозаводска состоялось первое заседание рабочей группы по благоустройству остановочных комплексов.

Созвать группу в начале июня предложил председатель постоянной комиссии по управлению муниципальным имуществом Павел Сандберг. Идея возникла во время обсуждения вопроса о 44 остановках, которые городские власти планируют возвести на средства бизнесменов. В рабочую группу вошли депутаты городского и молодежного советов, а также представители мэрии.

В городской администрации рассчитывают на то, что предприниматели компенсируют расходы на установку объектов благодаря рекламе, которую смогут там размещать. В отделе транспорта отметили, что несколько предприятий города заинтересованы в такой схеме работы.

Остановки предполагается создавать по единым стандартам: каркас металлический, цвет – серый. В стандартах также пропишут минимальные и максимальные размеры объектов. Внешний вид павильонов согласован с главным архитектором города.



фото: Петросовет

"Вошедшие в состав рабочей группы члены молодежного совета Диана Степанова и Алина Эмаусская предложили оснастить 44 остановочных комплекса бесплатным wi-fi. Кроме того, молодые депутаты поддержали инициативу депутатов Петросовета о том, что в торгах на создание остановок в один лот следует объединять комплексы, расположенные в людных местах (где реклама будет приносить высокий доход) и в отдаленных районах города", - рассказали в Петросовете.

Депутат Галина Васильева добавила, что в оформлении остановок нужно использовать не только рекламу, но и историческую информацию об улицах, на которых они установлены.

Руководитель рабочей группы Павел Сандберг задался вопросом, согласятся ли бизнесмены содержать остановочные комплексы, особенно в отдаленных районах, если в обмен им достанется лишь право на размещение рекламы. В качестве альтернативы он предложил рассмотреть вариант, согласно которому предприниматели смогут открывать на территории комплексов торговые точки.

"Красивые и комфортные остановочные комплексы – это неотъемлемая часть столичного города", - резюмировал Сандберг, добавив, что благоустройство остановок хорошо вписывается в борьбу за столичный статус Петрозаводска.

В результате рабочая группа рекомендовала городской администрации разработать проект остановочного комплекса, на который мэрия будет ориентироваться при переговорах с бизнесменами. Его депутаты планирует рассмотреть на следующем заседании – в сентябре.