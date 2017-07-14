На остановке в Петрозаводске девушка лишилась продуктов

Полицейские раскрыли грабеж по горячим следам.

Вечером 13 июля в дежурную часть полиции поступил телефонный звонок - девушка просила о помощи, сообщили в МВД Карелии. Как она рассказала, только что на автобусной остановке по Первомайскому проспекту двое неизвестных мужчин силой вырвали у нее из рук пакет, в котором были продукты и личные вещи.

Наряд патрульно-постовой службы незамедлительно выехал на место происшествия. По описанию 24-летней пострадавшей были составлены ориентировки, после чего стражи порядка проверили пути, по которым могли скрыться злоумышленники. Вскоре в соседних дворах подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.