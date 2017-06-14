На острове Кижи Питер Нобель рассказал, когда начнут давать Нобелевские премии по математике

Сегодня, 14 июня, музей-заповедник "Кижи" посетили потомок династии Нобелей Питер Нобель-Олейников с супругой. Визит организован фондом "Траектория".

Питер Нобель-Олейников – правнук Людвига Нобеля, старшего брата Альфреда Нобеля, учредителя знаменитой Нобелевской премии. Питеру Нобелю 80 лет.

Гости совершили прогулку по острову на конной бричке, посетили основную экспозицию, посмотрели программу фольклорно-этнографического ансамбля музея, встретились с музейными сотрудниками и пообщались с директором музея Еленой Богдановой. На встрече с сотрудниками в старинном доме крестьянина Яковлева Питер Нобель признался, что впервые оказался так далеко на Севере России, хотя история его семьи тесно связана с нашей страной. Нобели вели активную деятельность в России, владели особняками в Петербурге и в Баку, загородным домом недалеко от Северной столицы, откуда последние представители династии уехали только с началом Второй Мировой войны. Прадед Питера - Людвиг Нобель - был одним из основателей нефтяной промышленности в России. В Санкт-Петербурге установлена мемориальная доска в память о братьях Людвиге и Эмануэле Нобелях.

На встрече с сотрудниками гость предложил задавать любые вопросы, и его сразу же спросили, когда простят математиков, ведь за достижения в этой отрасли знания Нобелевская премия не вручается! Увы, по словам Питера Нобеля, решения, принятые его знаменитым предком, пересмотру не подлежат.

Кроме того, гостю предложили поддержать молодежные проекты музея, например, недавно открытый по гранту Президента России центр традиционного судоходства и судостроения.

Сам Питер Нобель и его супруга Анна тоже задали немало вопросов и узнали много нового о культуре и быте заонежских крестьян. Что именно называют избой, в чем секрет местной люльки для младенцев, почему деньги хранили в красном углу, сколько разных функций выполняла русская печь, зачем деревенскому дому балкон без двери? Если вы тоже хотите узнать ответы на эти вопросы, а также множество других интересных вещей, ждем вас на острове Кижи!