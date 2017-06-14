Новости. Культура
16:58, 14 Июня 2017

На острове Кижи Питер Нобель рассказал, когда начнут давать Нобелевские премии по математике

По теме

На острове Кижи Питер Нобель рассказал, когда начнут давать Нобелевские премии по математике
14.06.17 16:58
Фестиваль колокольных звонов-2017 на острове Кижи
14.06.17 12:47
Ассаи даст единственный концерт в Петрозаводске
14.06.17 12:41
Все новости
Загрузка...

Сегодня, 14 июня, музей-заповедник "Кижи" посетили потомок династии Нобелей Питер Нобель-Олейников с супругой. Визит организован фондом "Траектория".

Питер Нобель-Олейников – правнук Людвига Нобеля, старшего брата Альфреда Нобеля, учредителя знаменитой Нобелевской премии. Питеру Нобелю 80 лет.

Гости совершили прогулку по острову на конной бричке, посетили основную экспозицию, посмотрели программу фольклорно-этнографического ансамбля музея, встретились с музейными сотрудниками и пообщались с директором музея Еленой Богдановой. На встрече с сотрудниками в старинном доме крестьянина Яковлева Питер Нобель признался, что впервые оказался так далеко на Севере России, хотя история его семьи тесно связана с нашей страной. Нобели вели активную деятельность в России, владели особняками в Петербурге и в Баку, загородным домом недалеко от Северной столицы, откуда последние представители династии уехали только с началом Второй Мировой войны. Прадед Питера - Людвиг Нобель - был одним из основателей нефтяной промышленности в России. В Санкт-Петербурге установлена мемориальная доска в память о братьях Людвиге и Эмануэле Нобелях.

На встрече с сотрудниками гость предложил задавать любые вопросы, и его сразу же спросили, когда простят математиков, ведь за достижения в этой отрасли знания Нобелевская премия не вручается! Увы, по словам Питера Нобеля, решения, принятые его знаменитым предком, пересмотру не подлежат.

Кроме того, гостю предложили поддержать молодежные проекты музея, например, недавно открытый по гранту Президента России центр традиционного судоходства и судостроения.

Сам Питер Нобель и его супруга Анна тоже задали немало вопросов и узнали много нового о культуре и быте заонежских крестьян. Что именно называют избой, в чем секрет местной люльки для младенцев, почему деньги хранили в красном углу, сколько разных функций выполняла русская печь, зачем деревенскому дому балкон без двери? Если вы тоже хотите узнать ответы на эти вопросы, а также множество других интересных вещей, ждем вас на острове Кижи!

По теме

На острове Кижи Питер Нобель рассказал, когда начнут давать Нобелевские премии по математике
14.06.17 16:58
Фестиваль колокольных звонов-2017 на острове Кижи
14.06.17 12:47
Ассаи даст единственный концерт в Петрозаводске
14.06.17 12:41
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.06.2017, 10:23
Горячую воду в некоторых районах Петрозаводска включат раньше, чем планировалась
09.06.2017, 11:26
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя 
13.06.2017, 10:40
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи"
13.06.2017, 13:23
Стало известно, когда закончится дождь в Карелии
07.06.2017, 16:08
Руководитель аппарата Заксобрания Карелии пойман пьяным за рулем
07.06.2017, 09:25
Личинки червей нашли в муниципальном бассейне на Хейкконена

Аналитика

13.06.2017 12:48
Политкухня
"Понадобится больше следователей" 1
В Карелии выборы главы республики будут проводиться после 15-летнего перерыва. Что  принципиально новое ждет избирателей? 
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи" 7
13.06.2017 10:40
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  30
09.06.2017 11:26
Скандал в профсоюзном семействе 3
08.06.2017 11:10
Выборы для Парфенчикова 13
07.06.2017 11:52
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:47
Частная жизнь
"Я шумиху не люблю" 7
Валентина Николаевна Пивненко отмечает "тихий" юбилей.
Первый внедорожник SKODA KODIAQ: открытие нового мира
Сегодня 09:15
Праздники, митинги, лебеди и сухой закон 3
13.06.2017 13:28
В Петрозаводске торжественно открыли сезон фонтанов
09.06.2017 14:57
архив чтиво

Медиа

День России в Петрозаводске
13.06.2017 12:13
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (1)
Принцесса без горошины
детям
Концерты завтра (1)
Show must go on
детям
В кинотеатрах (9)
Мумия
Чудо-Женщина
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Спасатели Малибу
Его собачье дело
Чужой: Завет
Нелюбовь
Время псов
Черная бабочка
Вся афиша полностью

Опрос

Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»