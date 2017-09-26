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Новости. Общество
12:41, 26 Сентября 2017

На острове Кижи продолжаются первые в России курсы реставрации

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На острове Кижи продолжаются первые в России курсы ИККРОМ "Консервация и реставрация памятников деревянной архитектуры".

В курсах ИККРОМ  принимают участие специалисты в области сохранения деревянной архитектуры из 16 стран мира: Норвегии, Швеции, Канады, Германии, Эфиопии, Японии, Малайзии, Шри-Ланки и других.

Помимо теории, программа курсов включает множество практических занятий. Под руководством опытных кижских реставраторов и приглашенных специалистов участники курсов смогли попробовать своими руками с помощью традиционных плотницких инструментов выполнить причерчивание бревен и рубку чаши; расколку, вытесывание и распиловку бревен; изготовить лемех, собрать учебный макет сруба, в котором использованы разные типы традиционных узлов и соединений, характерные для разных эпох.

Разумеется, лучше всего справились с заданием профессиональные плотники-реставраторы, получившие у коллег прозвище "Dream Team". Глядя на их работу, проводившие занятия реставраторы высшей категории Виталий Скопин и Андрей Ковальчук заявили, что готовы прямо сейчас взять на работу любого из них.

Впрочем,  остальные студенты – искусствоведы, архитекторы, специалисты по реставрации фресок – выполняли задания пусть не так споро, но с не меньшим интересом и тщанием. Такое можно увидеть только на курсах ИККРОМ в Кижах: гостья из Индии вытесывает топором чашу сруба, специалисты из Шри-Ланки и Малайзии своими руками делают лемешину для Преображенской церкви! Результатом первого дня практики стали 100 килограммов щепок, настоящее трёхкосящатое окно, столб-воротня для традиционной изгороди и приобретенный опыт.

Кроме того, студенты получили возможность применить на практике полученные знания в области датировки и способов обмера деревянных построек, восстановления истории старинных зданий путем скрупулезного изучения их конструктивных особенностей. Благоприятный случай представился во время поездки по Кижскому ожерелью. Так называют исторические часовни в окрестностях острова Кижи. Каждая из пяти построек, которые посетили студенты, уникальна, каждая идеально вписана в ландшафт и служит живой иллюстрацией своеобразия заонежской традиции деревянной храмовой архитектуры в ее развитии на протяжении двух столетий. О каждой часовне рассказала гостям ведущий специалист музея по обеспечению сохранности объектов культурного наследия Маргарита Кистерная. Впечатление дополнила отличная погода и осенние пейзажи Кижских шхер. Один из участников курсов описал свои ощущения так: "Я не могу поверить, что это происходит со мной. Что я сейчас нахожусь здесь и вижу эту красоту".

Эту точку зрения разделяют многие студенты, отмечавшие, что, кроме новых знаний и умений, пребывание на Кижах дает особый опыт погружения в атмосферу заповедного острова, где до сих пор жива традиция, вызвавшая к жизни всемирно известные кижские памятники. При этом, будучи профессионалами, студенты подчеркивают: нас привела сюда не столько историческая значимость этих построек, сколько их архитектурная сложность и уникальность. Впрочем, гости не пренебрегли и прочими аспектами местной культуры: в день отдыха от занятий по основной программе они с удовольствием учились печь калитки и плести традиционные пояса.

Впереди занятия по теме "Реставрация памятников деревянного зодчества" и итоговый тест.

 

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