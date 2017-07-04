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Новости. Культура
10:38, 04 Июля 2017

На острове Кижи состоится второй фестиваль фольклорно-этнографической реконструкции "Старина"

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В этом году фестиваль посвящен 190-летию со дня рождения выдающейся народной сказительницы, великой поэтессы, непревзойденной вопленицы из Заонежья – Ирины Андреевны Федосовой.

Поэтическое наследие И.А. Федосовой вошло в золотой фонд русского фольклора. Тема Фестиваля 2017 года – "Поэзия прощания".

В прошлом году по инициативе музея "Кижи" на заповедном острове прошел первый музейный фольклорно-этнографический Форум "Ста́рина", приуроченный к 215-летию со дня рождения выдающегося кижского сказителя Т.Г. Рябинина и 155-летия первого издания кижских былин (в народе именуемых "ста́рины"), записанных в Олонецкой губернии. В рамках Форума впервые проводился одноименный Фестиваль фольклорно-этнографической реконструкции.

С 7 по 9 июля на острове Кижи и в селе Великая Губа выступят более десятка фольклорных исполнителей и коллективов из Заонежья, других районов Карелии, Архангельской области, Республики Коми, Эстонии, Финляндии.

8 июля с 8.00 до 13.00 и с 15.00 до 20.00 в экспозиции пройдут выступления творческих коллективов. В этот же день, с 13.00 до 14.30 состоится гала-концерт участников фестиваля на поляне у Кижского погоста.

Помимо выступлений, гостей ждут творческие встречи, вечера традиционного танца, мастер-классы по освоению певческой, инструментальной и хореографической традиций разных этнических групп, лекции-концерты по традиционной культуре, творческие мастерские, круглый стол "Освоение и сценическое воплощение фольклорных традиций в современных условиях", семинар "Сохранение и презентация фольклора в музее", мастер-классы по освоению традиционных ремесел.

Цель Фестиваля – создать условия для сохранения и популяризации традиционной народной культуры в ее национальном своеобразии и локальной специфике, обмен опытом между участниками фестиваля, привлечение общественного внимания к проблемам сохранения ценностей традиционной народной культуры, обеспечение преемственности народных культурных традиций.

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На севере Карелии 13 июля стартует уникальный фестиваль "Белый шум"
04.07.17 09:58
Нескучные выходные на острове Кижи – новая программа музея для всей семьи
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03.07.17 14:49
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