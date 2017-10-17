На острове Кижи завершилась реставрация Царских врат иконостаса Преображенской церкви

Царские врата представляют собой двустворчатые двери напротив Престола, ведущие в алтарную часть храма, и символизируют врата Рая.

Створки Царских врат Преображенской церкви имеют 260 см в высоту (общая высота врат с навершием в виде арки — более 3,5 м). Ширина каждой створки — около 60 см. Врата были изготовлены около двух с половиной веков назад неизвестными резчиками, предположительно, мастерами из Ярославской или Вологодской области. Сосновые створки врат украшает покрытая сусальным золотом барочная резьба в виде виноградных кистей, цветов и гирлянд акантовых листьев. Наиболее сложные детали выполнены из липы, которая лучше всего поддается тонкой художественной обработке. В шести картушах — по три на каждой створке — некогда размещались иконы с изображением евангелистов и Благовещения. До сегодняшнего дня сохранилась лишь икона Иоанна Богослова. Сложная объемная резьба имитирует золотое литье, придавая вратам монументальный, величественный вид.

Царские врата Преображенской церкви были демонтированы в 1980 году вместе с остальными элементами интерьера храма. Реставрация врат началась в 2013 году и велась с перерывами на протяжении трех лет. Прежде всего, реставраторы остановили разрушение слоя позолоты. Потом специалисты вернули на место все "оброны" — так называют отколовшиеся элементы резьбы. Затем настала очередь утраченных деталей. Путем тщательного анализа соседних элементов декора и общей композиции врат в целом, специалисты-реставраторы изготовили недостающие части орнамента и прикрепили их к местам утрат с помощью традиционного столярного клея из органических компонентов — мездры, животной и рыбьей кости. Последним этапом стало золочение новых деталей и тех элементов, где слой позолоты был поврежден или утрачен. При этом реставраторы старались соблюсти золотую середину между исторической достоверностью и общим художественным впечатлением: с одной стороны, посетитель должен отличать восстановленные элементы от исторических, с другой стороны, восстановленные элементы не должны мешать воспринимать врата как единое целое. Поэтому блеск свежей позолоты приглушают, тонируя ее акварелью.

Первоначальную консервацию позолоты выполнили специалисты Межобластного научно-реставрационного художественного управления (Москва), реставрацию резьбы — сотрудники санкт-петербургской мастерской "Готланд". Всего было возвращено на место более 100 обронов и восстановлено более 120 деталей.

Одновременно музей "Кижи" ведет реставрацию 105 икон из Преображенской церкви. В августе 2020 года посетители острова Кижи смогут увидеть иконостас на его историческом месте — в главном храме заповедного острова.

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