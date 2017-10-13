На Перевалке благоустроят заброшенную автостоянку, заявил депутат

Заместитель председателя Петрозаводского городского Совета Валерий Матвеев поддержал создание рекреационной зоны на улице Фрунзе.

Как рассказали в пресс-службе Петросовета, в ближайшие выходные на Перевалке начнутся работы по благоустройству заброшенной автостоянки. Идея создания новой рекреационной зоны принадлежит активистам организации "Молодая гвардия", внимание которых привлекли жалобы горожан на отсутствие в микрорайоне парков с удобными скамейками.

Согласно предложенному молодогвардейцами плану, создание обустроенной территории для отдыха горожан планируется в районе улицы Фрунзе, между домами №2, №5 и №5А. Сейчас выбранное место представляет собой заброшенную автомобильную стоянку. По окончании работ эта территория превратится в уютное место отдыха жителей микрорайона.

Реализация проекта планируется в несколько этапов. В первую очередь при активном участии неравнодушных жителей микрорайона будет проведен большой субботник, идею организации которого поддержал депутат Валерий Матвеев, представляющий в городском Совета интересы данного округа.

"Радует, что в Петрозаводске живет активная молодежь, которую волнуют городские проблемы и у которой есть силы и желания эти проблемы решать. В каждом районе нашего города есть места, нуждающиеся в благоустройстве: неухоженные дворы, свалки, заброшенные территории. Без усилий общественности нам все-равно не удастся привести весь наш город в порядок.

Я обязательно приму участие в субботнике, который организован силами "Молодой гвардии", и призываю жителей Перевалки поступить также. Вместе мы сможем сделать больше", - заявил депутат.

Субботник состоится 14 и 15 октября 2017 года по адресу: улица Фрунзе, д. №2, №5 и №5А.