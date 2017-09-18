На площади Кирова, где провели раскопки, пройдет экскурсия

На экскурсии по Соборной площади расскажут об утраченных храмах Петрозаводска, сообщили в Национальной библиотеке Карелии.

В рамках проекта "Читайте улицы как книги!" 21 сентября в 18.00 Национальная библиотека Карелии приглашает на экскурсию по Соборной площади.

От здания Национальной библиотеки жители и гости Петрозаводска отправятся по экскурсионному маршруту. На экскурсии специалисты библиотеки продемонстрируют фотодокументы и исторические материалы из фондов Национальной библиотеки Карелии, наглядно иллюстрирующие страницы истории города.

Соборная площадь – исторический центр города. Название площади дали три ныне утраченных храма: Петропавловская и Воскресенская церкви и Святодуховский кафедральный собор.

Архитектурный ансамбль площади является памятником каменного градостроительства XVIII века. Архитектура XX века представлена зданиями Музыкального и Национального театров, построенными по проектам российского архитектора Саввы Бродского; фронтон Музыкального театра украшают скульптуры Сергея Коненкова.

Нынешнее название площади – площадь Кирова – появилось в 1936 году, когда был поставлен памятник С.М.Кирову.

Справки и запись на экскурсии по телефону: (8142)78-54-70. Группа "ВКонтакте".