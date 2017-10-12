На почте Петрозаводска досмотрели панцири черепах, прибывших из США

Нарушений не обнаружено, панцири доставят адресату.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, ведомство осуществляет контроль за ввозом на территорию России любой продукции животного происхождения всеми видами транспорта, а также почтовыми отправлениями.

Так, 10 октября на главпочтамте Петрозаводска госинспекторами территориального управления Россельхознадзора был проведен совместный с сотрудниками Карельской таможни досмотр четырех панцирей черепах красноухих, прибывших почтовым отправлением из Соединенных Штатов Америки (штат Монтана).

Как показал досмотр, панцири прошли полную таксидермическую обработку и приобретены в торговой сети, что подтверждено прилагаемым чеком из магазина.

Составлен акт досмотра, посылка будет доставлена адресату.