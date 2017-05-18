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12:59, 18 Мая 2017

На подкачивающей насосной станции Петрозаводска модернизировано оборудование

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На подкачивающей насосной станции №11 на ул.Лисицыной в г.Петрозаводске установлено новое оборудование.

 

В результате модернизации теплоэнергетического объекта повысилась надежность и качество теплоснабжения и горячего водоснабжения более 500 жилых домов, 18 детских садов, 7 учебных учреждений, а также больниц, поликлиник и других социально важных объектов в микрорайонах "Октябрьский" и "Центр". Реализация проекта стала возможной благодаря совместной работе МУП "Петрозаводские энергетические системы" и АО "ПКС-Тепловые сети". При этом заказчиком являлось муниципальное предприятие. Также МУППЭС осуществляло финансирование работ, стоимость которых составила порядка 10 млн. рублей. В качестве эксплуатирующей организации выступает АО "ПКС-Тепловые сети".

Модернизация ПНС-11 начала проводиться еще в 2014 году. Тогда было заменено электрооборудование, установлены новые насосы. Однако работа техники регулируется пока вручную. Старт второго этапа проекта был дан в 2016 году.  В начале этого года приобретен  и введен в работу новый преобразователь частоты, обеспечивающий плавный пуск насосных агрегатов и давление в тепловой сети. Таким образом, повысилась надежность работы и эксплуатации всего оборудования, сетевых насосов и электродвигателей, что в свою очередь скажется на увеличении срока их службы.

Подводя итог проделанной работы, директор МУППЭС Павел Сандберг сказал:

- Обновление оборудования систем теплоснабжения является приоритетной задачей предприятия. Микрорайон развивается, техника и сети постепенно изнашиваются, поэтому на смену устаревшим методам должны приходить современные передовые технологии и для нас очень важно, чтобы в домах жителей было тепло и комфортно.

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