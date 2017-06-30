На предприятии в Костомукше арестовали имущество из-за долгов по налогам

Прокурор Костомукши санкционировал арест имущества предприятия в связи с задолженностью по налогам почти на 1 млн рублей, сообщает прокуратура Карелии.

Прокурор Костомукша санкционировал два постановления налоговой службы о наложении частичного ареста на имущество одного из местных предприятий на общую сумму более 985 тысяч рублей.

В соответствии с требованиями законодательства сотрудники налоговых органов имеют право выносить постановления о об аресте имущества компании в случае неуплаты налогов, пени и штрафов, однако такие решения должны в обязательном порядке санкционироваться прокурором.

Название предприятия не указывается. Отмечается, что компания также имеет долги по платежам в бюджет РФ (более 1 млн рублей) и пыталась вывести из хозяйственного ведения недвижимое имущество.