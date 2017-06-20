На продажу выставлено более 10 объектов госсобственности Карелии: лоты и цены

ГУП РК "Фонд государственного имущества Республики Карелия" в текущем году выставило на аукционные торги свыше 10 неиспользуемых объектов недвижимости.

"Потенциальным покупателям предлагаются производственные цеха, складские помещения, овощехранилища, помещения для организаций и офисов, а также иные объекты, расположенные на территории Республики Карелия", - сообщает госкомитет по управлению государственным имуществом республики.

В числе объектов – комплекс помещений общей площадью 27 тысяч кв. метров, расположенных в поселке Салми Питкярантского района. Лот включает в себя здание учебного корпуса, спальные корпуса, банно-прачечный комбинат, овощехранилище, гараж, а также хозяйственный двор. Начальная цена – 9,1 млн. рублей.

Также в этом списке есть другие объекты.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".