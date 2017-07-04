На севере Карелии 13 июля стартует уникальный фестиваль "Белый шум"

В Лоухском районе с 13 по 15 июля пройдет музыкальный eco-art фестиваль, который ежегодно проходит под открытым небом на побережье Белого моря.

Фестиваль является площадкой для реализации творческого потенциала народов севера и других народов мира в различных современных культурных направлениях. Основан он на принципах гармоничного взаимодействия человека и природы. Мультикультурность и свобода самовыражения дают Фестивалю яркий ореол сказочности и самобытности.

Как отмечают организаторы, "Белый Шум" является ярким представителем событийного туризма в Карелии и вносит свой вклад в развитие поселка Чупа, рядом с которым он проходит.

Фестиваль проходит ежегодно с 2010 года, традиционно в середине лета (третьи выходные июля). География участников обширна. Помимо гостей из Карелии, фестиваль собирает больше тысячи туристов и участников из разных других регионов, а также гостей из Германии, Норвегии, Финляндии и др.

На фестивале работают: несколько музыкальных сцен (live & electronic music, world music, ethno, regge, folk, new age); арт-инсталляции, эко-конференция, пленэр, йога, мастер классы и ярмарка Handmade, чайные хижины, vegan кафе, экскурсии по побережью.

С участниками музыкальной части фестиваля можно познакомиться в группе ВК мероприятия.