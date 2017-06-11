На севере Карелии ищут двух рыбаков, отправившихся за рыбой на УАЗе

О мужчинах, которые приехали на рыбалку в Карелию, ничего неизвестно со 2 июня.

Полиция разыскивает пропавших без вести Степанова Вячеслава Ивановича 1959 г.р и его друга Матвеева Сергея Анатольевича. Мужчины на машине УАЗ "Патриот" Е568НК 750 серебристого цвета отправились в Карелию на рыбалку. Последняя фотография была ими сделана 2 июня с отметкой "Кемь".

"Пригород это или река по пути, сказать невозможно. Куда поехали, неизвестно. Понятно только то, что путешествуют в Кемском районе или севернее", - пишут в паблике "ЖДИ МЕНЯ. Поиск людей на территории Карелии", где разместили информацию о розыске.

Всех, кому известно местонахождение рыбаков, или кто видел их или автомобиль после 2 июня, просят сообщать по телефону +79215281111.