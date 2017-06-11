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12:36, 11 Июня 2017

На севере Карелии ищут двух рыбаков, отправившихся за рыбой на УАЗе

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О мужчинах, которые приехали на рыбалку в Карелию, ничего неизвестно со 2 июня.

Полиция разыскивает пропавших без вести Степанова Вячеслава Ивановича 1959 г.р и его друга Матвеева Сергея Анатольевича. Мужчины на машине УАЗ "Патриот" Е568НК 750 серебристого цвета отправились в Карелию на рыбалку. Последняя фотография была ими сделана 2 июня с отметкой "Кемь".

"Пригород это или река по пути, сказать невозможно. Куда поехали, неизвестно. Понятно только то, что путешествуют в Кемском районе или севернее", - пишут в паблике "ЖДИ МЕНЯ. Поиск людей на территории Карелии", где разместили информацию о розыске.

Всех, кому известно местонахождение рыбаков, или кто видел их или автомобиль после 2 июня, просят сообщать по телефону +79215281111.

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Комментарии

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ненец
2017-06-11 12:46:13
Дык, если за рыбой отправились...! :)
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