На севере Карелии ночью 7 июля похолодает до +3

О погоде на пятницу в Карелии рассказали синоптики карельского гидрометцентра.

В Петрозаводске 7 июля будет облачно с прояснениями.

Днем временами будет идти дождь.

Ветер ночью западный, северо-западный, днем северо-западный, северный умеренный.

Ночная температура составит +7, +9 градусов, днем потеплеет до +14, +16.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.

Ночью местами, утром и днем в большинстве районов республики пройдет небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер ночью западный, северо-западный, днем северо-западный, северный умеренный.

Ночью температура опустится до отметки +6, +11, при прояснениях местами до +3, днем воздух прогреется до +12, +17 градусов.