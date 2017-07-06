17:00, 06 Июля 2017
На севере Карелии ночью 7 июля похолодает до +3
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О погоде на пятницу в Карелии рассказали синоптики карельского гидрометцентра.
В Петрозаводске 7 июля будет облачно с прояснениями.
Днем временами будет идти дождь.
Ветер ночью западный, северо-западный, днем северо-западный, северный умеренный.
Ночная температура составит +7, +9 градусов, днем потеплеет до +14, +16.
В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.
Ночью местами, утром и днем в большинстве районов республики пройдет небольшой, местами умеренный дождь.
Ветер ночью западный, северо-западный, днем северо-западный, северный умеренный.
Ночью температура опустится до отметки +6, +11, при прояснениях местами до +3, днем воздух прогреется до +12, +17 градусов.
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