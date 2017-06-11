На севере Карелии сегодня ночью ожидаются заморозки

По сообщению карельского Гидрометцентра, в ночь с 11 на 12 июня по северным районам местами подморозит до -2 градусов.

По прогнозам синоптиков, в понедельник в Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем в большинстве районов кратковременные дожди, на юге возможны грозы. Ночью местами по северным районам в воздухе и на почве заморозки.

Ветер восточный, северо-восточный , ночью на юге западный, юго-западный слабый.

Температура воздуха ночью составит +6, +11 градусов, на севере 0, +5, местами до -2. Днем воздух прогреется до +14, +19 градусов, а местами только до +9,+14.

В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, утром и днем умеренный дождь.

Ветер ночью западный, юго-западный, днем восточный слабый.

Столбик термометра остановится ночью на отметке +9, +11 градусов, днем температура составит +12, +14 градусов.