На Шуе пропал рыбак

В Прионежском районе Карелии на реке Шуя пропал 71-летний рыбак, осталась только лодка на якоре.

В минувшую субботу 24 июня 71-летний житель Петрозаводска, отдыхая на даче на реке Шуя, рано утром вышел на рыбалку на резиновой лодке.

Жена и дочь забеспокоились, когда мужчина к обеду не вернулся домой. Начали звонить, но телефон не отвечал. Тогда дочка на велосипеде проехала к месту, где обычно рыбачил отец, и увидела только машину на берегу и лодку посреди реки, стоявшую на якоре.

На место происшествия вызвали спасателей, которые обследовали акваторию реки, но пока поиски результатов не дали.

Сами родственники предполагают, что мужчине могло стать плохо или банально он мог задремать за удочкой.

"На его лодке сиденье расположено высоко, - пояснил сын пропавшего рыбака, - поэтому папа, когда ему, может быть, стало плохо, упал не в лодке, а в воду: от внезапности, оказавшись в реке, мог захлебнуться".

Поиски продолжаются.