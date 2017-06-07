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08:59, 07 Июня 2017
фото: http://avtohata.net

На Шуйском шоссе загорелся бензовоз


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На Шуйском шоссе в этот вторник произошел пожар в бензовозе, сообщает Единая дежурная диспетчерская служба Петрозаводска.

Пожар начался во втором часу дня.

"Повреждены два колеса, электрооборудование, лакокрасочное покрытие на площади 6 кв. метров", - сказано в сообщении ЕДДС.

Причиной случившегося специалисты считают неисправность тормозной системы.

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