На Шуйском шоссе загорелся бензовоз

На Шуйском шоссе в этот вторник произошел пожар в бензовозе, сообщает Единая дежурная диспетчерская служба Петрозаводска.

Пожар начался во втором часу дня.

"Повреждены два колеса, электрооборудование, лакокрасочное покрытие на площади 6 кв. метров", - сказано в сообщении ЕДДС.

Причиной случившегося специалисты считают неисправность тормозной системы.