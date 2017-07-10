ВИДЕО: На трассе "Кола" в ДТП погибли пять человек, в том числе девушка из Карелии

Легковая машина Wolkswagen Golf въехала в фуру из Вологодской области на трассе "Кола" в Ленинградской области.

По информации АН "Оперативное прикрытие", трагедия произошла 10 июля в 02.15 ночи на 100 км автотрассы. Водитель автомобиля Wolkswagen Golf с госзнаками Ленобласти по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Volvo FH-12 под управлением 57-летнего жителя Вологодской области.

В результате аварии водитель легковой автомашины и четыре пассажира погибли на месте происшествия. Среди них оказались девушки 17 и 18 лет (младшая – жительница Карелии, старшая проживала в Сясьстрое). Личности водителя и двух погибших мужчин устанавливаются.

Иномарка зарегистрирована на 30-летнего жителя Ленобласти.