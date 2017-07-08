17:01, 08 Июля 2017
На трассе в Карелии иномарка сбила медведя
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В Сегежском районе произошло столкновение иномарки и медведя, выбежавшего на трассу, сообщили в МЧС Карелии.
Как сообщает 4 отряд ФПС по Карелии, 8 июля около 16 часов на 679 км трассы "Кола", в Сегежском районе, произошло столкновение автомобиля Toyota с внезапно выбежавшим на проезжую часть медведем. По предварительным данным, ни водитель, ни пассажир не пострадали. К месту происшествия направлены сотрудники ДПС. Автомобиль сильно поврежден.
Напомним, вчера на данном участке дороги агрессивная медведица с медвежатами препятствовали дорожному движению.
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