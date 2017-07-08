На трассе в Карелии иномарка сбила медведя

В Сегежском районе произошло столкновение иномарки и медведя, выбежавшего на трассу, сообщили в МЧС Карелии.

Как сообщает 4 отряд ФПС по Карелии, 8 июля около 16 часов на 679 км трассы "Кола", в Сегежском районе, произошло столкновение автомобиля Toyota с внезапно выбежавшим на проезжую часть медведем. По предварительным данным, ни водитель, ни пассажир не пострадали. К месту происшествия направлены сотрудники ДПС. Автомобиль сильно поврежден.

Напомним, вчера на данном участке дороги агрессивная медведица с медвежатами препятствовали дорожному движению.