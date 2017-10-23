10:02, 23 Октября 2017
На трассе в Карелии перевернулся грузовик, есть пострадавшие
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В Медвежьегорском районе перевернулся грузовик, пострадал 20-летний пассажир, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшее воскресенье, 22 октября, в 10.00 на 605 км автодороги А-119 "Вологда Медвежьегорск" произошло опрокидывание грузовика.
По предварительным данным, 33-летний водитель, управляя автомобилем "ГАЗ модель 2322D1", допустил занос с последующим опрокидыванием.
В результате происшествия травмы получил 20-летний пассажир грузовика, пострадавший госпитализирован с места ДТП.
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