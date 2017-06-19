На трассе в Карелии пострадал 15-летний мотоциклист

После аварии его госпитализировали с травмами, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу в 14:20 в Кондопожском районе на 62 км автодороги "Кола-Кончезеро-а/д Шуйская-Гирвас" произошло опрокидывание мотоцикла.

По предварительным данным, 15-летний водитель, управляя мотоциклом "Иж Юпитер 5", допустил его опрокидывание, в результате чего получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение.

Госавтоинспекция Карелии призывает родителей быть внимательными к проведению детского досуга в период каникул и напомнить им правила дорожного движения.