16:27, 22 Июня 2017
На трассе в Карелии произошло ДТП, есть пострадавшие
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В Кондопожском районе столкнулись ВАЗ и иномарка, водитель отечественного автомобиля доставлен в больницу, сообщили в ГИБДД Карелии.
Сегодня 22 июня в 14.10 на 512 км автодороги "Кола" в Кондопожском районе столкнулись автомобиль "ВАЗ-2105" и Mercedes.
По предварительным данным, водитель "пятерки" совершил резкий маневр при повороте на Гирвас, и в этот момент иномарка, следовавшая в попутном направлении, въехала в "ВАЗ".
В результате ДТП пострадал водитель "ВАЗ-2105", Он доставлен в больницу для осмотра.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС, ГИБДД.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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