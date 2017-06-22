На трассе в Карелии произошло ДТП, есть пострадавшие

В Кондопожском районе столкнулись ВАЗ и иномарка, водитель отечественного автомобиля доставлен в больницу, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня 22 июня в 14.10 на 512 км автодороги "Кола" в Кондопожском районе столкнулись автомобиль "ВАЗ-2105" и Mercedes.

По предварительным данным, водитель "пятерки" совершил резкий маневр при повороте на Гирвас, и в этот момент иномарка, следовавшая в попутном направлении, въехала в "ВАЗ".

В результате ДТП пострадал водитель "ВАЗ-2105", Он доставлен в больницу для осмотра.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, ГИБДД.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.