На трассе в Карелии произошло очередное смертельное ДТП

В Лахденпохском районе столкнулись иномарка и бензовоз, есть пострадавшие и погибший, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня днем, 25 июня в 14:28, в Лахденпохском районе, 213 км федеральной автомобильной дороги А-121, столкнулись автомобиль Suzuki и бензовоз.

В результате аварии один человек пострадал, один погиб.

Пострадавший доставлен в Лахденпохскую больницу.

Утечки воспламеняющейся жидкости из бензовоза нет.

На месте ДТП работают сотрудники МЧС и ГИБДД. Подробности происшествия уточняются.