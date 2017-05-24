На трассе в Карелии столкнулись грузовик Volvo и каток

В Лоухском районе произошло ДТП с участием грузового автомобиля и дорожного катка, сообщает УГИБДД по Карелии.

В 00.50 на 970-м км трассы "Кола" водитель седельного тягача Volvo совершил столкновение с дорожным катком, следующим впереди в попутном направлении.

Травмирован 41-летний водитель катка. Пострадавший госпитализирован.