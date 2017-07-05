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Новости. Политика
07:25, 05 Июля 2017

На улицах Петрозаводска начнется сбор подписей за проведение общегородского опроса по поводу столичного статуса

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Сбор подписей стартует 14 июля, волонтеры обещают работать в каждом районе Петрозаводска.

Депутаты Молодежного совета будут участвовать в сборе подписей за проведение общегородского опроса на тему "Нужен ли Петрозаводску столичный статус". Об этом спикер совета Екатерина Литвинова сообщила на первом заседании рабочей группы по вопросу придания городу статуса карельской столицы.
Сбор подписей, по словам Литвиновой, будет проходить с 14 по 23 июля во всех районах Петрозаводска. Волонтеры будут собирать подписи горожан ежедневно с полудня до 19:00.

Также спикер Молодежного совета призвала участников рабочей группы подписать петицию о проведении общегородского опроса, размещенную на сайте Change.org. Ее выложили члены общественного движения "Петрозаводск – любимая столица", поддержавшие инициативу Геннадия Боднарчука разработать закон "О статусе столицы Республики Карелия".

Напомним, с предложением о разработке законопроекта спикер Петросовета обратился к горожанам в конце мая. Затем его инициативу поддержали члены профильных комиссий горсовета, после чего депутаты обратились к врио главы республики с просьбой содействовать разработке закона.

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