На улицах Петрозаводска стало еще больше камер наблюдения

Еще три новые камеры наблюдения появились в Петрозаводске.

Компания Сампо.ру установила сразу три новые онлайн-камеры видеонаблюдения.

Под наблюдение взяли пешеходный переход на ул.Древлянка и ул.Березовая аллея.

Сразу две камеры установили на улице Ригачина - в районе дома №30 и у пешеходного перехода (остановка Хлебокомбинат).