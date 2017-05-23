12:12, 23 Мая 2017
На улицах Петрозаводска стало еще больше камер наблюдения
По теме
Загрузка...
Еще три новые камеры наблюдения появились в Петрозаводске.
Компания Сампо.ру установила сразу три новые онлайн-камеры видеонаблюдения.
Под наблюдение взяли пешеходный переход на ул.Древлянка и ул.Березовая аллея.
Сразу две камеры установили на улице Ригачина - в районе дома №30 и у пешеходного перехода (остановка Хлебокомбинат).
По теме
Выбор читателей
17.05.2017, 14:04
18.05.2017, 10:15
17.05.2017, 18:20
22.05.2017, 16:36
19.05.2017, 19:40
19.05.2017, 13:02
Аналитика
22.05.2017 10:35
Капитал
Отличительная черта современного производства – владение новыми технологиями. А технологии реализуют люди. Как это происходит в сфере автосервиса, мы показываем через рубрику "Один день из жизни ПКФ "Слово".
19.05.2017 11:00
18.05.2017 10:15
16.05.2017 10:45
15.05.2017 12:00
Чтиво
22.05.2017 10:21
Личное мнение
Главные события минувшей недели в обзоре журналиста Евгения Белянчикова.
17.05.2017 14:04
17.05.2017 13:00
16.05.2017 13:05
Медиа
20.05.2017 16:55
Афиша
Опрос
Что должно быть на Онежской набережной?
Комментарии