На Валааме произошел пожар

Сегодня ранним утром на острове Валаам загорелась хозпостройка, сообщили в МЧС Карелии.

В субботу 15 июля в 05.15 на острове Валаам, в местечке Воскресный скит, загорелась хозпостройка.

Для ликвидации пожара привлекались пожарно-спасательные подразделения острова Валаам - 8 чел., 2 ед. техники.

В 05:40 пожар ликвидирован.

В результате хозпостройка повреждена на площади 50 кв.м.

По информации МЧС, на пожаре никто не пострадал.

Напомним, в пятницу 14 июля остров Валаам покинул президент РФ Владимир Путин, который приезжал на празднование дня Сергия и Германа Валаамских.