09:00, 15 Июля 2017
На Валааме произошел пожар
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Сегодня ранним утром на острове Валаам загорелась хозпостройка, сообщили в МЧС Карелии.
В субботу 15 июля в 05.15 на острове Валаам, в местечке Воскресный скит, загорелась хозпостройка.
Для ликвидации пожара привлекались пожарно-спасательные подразделения острова Валаам - 8 чел., 2 ед. техники.
В 05:40 пожар ликвидирован.
В результате хозпостройка повреждена на площади 50 кв.м.
По информации МЧС, на пожаре никто не пострадал.
Напомним, в пятницу 14 июля остров Валаам покинул президент РФ Владимир Путин, который приезжал на празднование дня Сергия и Германа Валаамских.
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