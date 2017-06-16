На выходных в Карелии опять будут ловить пьяных водителей

В предстоящие выходные в Карелии инспекторы ДПС проведут рейдовые мероприятия по профилактике ДТП с участием нетрезвых водителей, сообщили в ГИБДД Карелии.

Госавтоинспекция Карелии призывает жителей республики незамедлительно сообщать в дежурную часть полиции о фактах управления транспортным средством водителем в состоянии опьянения: звонок с мобильного телефона на короткий номер 102; со стационарного телефона на номер – 02; телефон дежурной части ГИБДД Петрозаводска - 715-900.