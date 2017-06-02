06:40, 02 Июня 2017
На Зареке иномарка сбила велосипедиста
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Авария с участием велосипедиста произошла в Петрозаводске на пересечении улицы Льва Толстого и проспекта Александра Невского.
По информации сайта ДТП ПТЗ, авария с участием велосипедиста и легкового автомобиля Mitsubishi Lancer произошла накануне около четырех часов дня на пересечении улицы Льва Толстого и проспекта Александра Невского.
По одной из версий, велосипедист двигался по проспекту Александра Невского по тротуару вниз. В это же время легковой автомобиль совершал поворот с проспекта Александра Невского на улицу Льва Толстого.
К счастью, обошлось без жертв.
- Велосипедист отделался ссадинами и царапинами, у автомобиля повреждены крыло и капот, - сообщается на сайте со ссылкой на очевидца ДТП.
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