На Зареке иномарка сбила велосипедиста

Авария с участием велосипедиста произошла в Петрозаводске на пересечении улицы Льва Толстого и проспекта Александра Невского.

По информации сайта ДТП ПТЗ, авария с участием велосипедиста и легкового автомобиля Mitsubishi Lancer произошла накануне около четырех часов дня на пересечении улицы Льва Толстого и проспекта Александра Невского.

По одной из версий, велосипедист двигался по проспекту Александра Невского по тротуару вниз. В это же время легковой автомобиль совершал поворот с проспекта Александра Невского на улицу Льва Толстого.

К счастью, обошлось без жертв.

- Велосипедист отделался ссадинами и царапинами, у автомобиля повреждены крыло и капот, - сообщается на сайте со ссылкой на очевидца ДТП.