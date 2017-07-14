На Зареке неизвестные подожгли квартиру

На ул.Пертунена вспыхнул пожар в жилом доме, сообщили в дежурной службе Петрозаводска.

В минувший четверг 13 июля в 18.08 на ул. Перттунена, произошел пожар в жилом доме.

Повреждена входная дверь квартиры на площади 0,01 кв. м. Причина: поджог.

Виновный, ущерб устанавливаются.