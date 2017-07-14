09:09, 14 Июля 2017
На Зареке неизвестные подожгли квартиру
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На ул.Пертунена вспыхнул пожар в жилом доме, сообщили в дежурной службе Петрозаводска.
В минувший четверг 13 июля в 18.08 на ул. Перттунена, произошел пожар в жилом доме.
Повреждена входная дверь квартиры на площади 0,01 кв. м. Причина: поджог.
Виновный, ущерб устанавливаются.
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