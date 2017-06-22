На железнодорожной станции в Карелии пытались зарезать женщину

На станции Ладва-Ветка 39-летнюю женщину ударили ножом в живот, сообщили в транспортной полиции Карелии.

Сотрудниками транспортной полиции по "горячим следам" раскрыто тяжкое преступление, совершенное на железнодорожной станции Ладва-Ветка Прионежского района Карелии.

Утром 19 июня в дежурную часть Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Ладва-Ветка 39-летняя жительница Карелии получила проникающее ножевое ранение брюшной полости.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа транспортной полиции и сотрудники ОМОН отдела Росгвардии по Республике Карелия.

В результате проведения совместного комплекса оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки был установлен и задержан, возможно, причастный к совершению данного преступления. Им оказался муж потерпевшей - 36-летний местный житель. Мужчина не стал отрицать своей вины в произошедшем. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражами правопорядка было установлено, что находясь возле здания железнодорожной станции, у подозреваемого возник словесный конфликт со своей супругой, в ходе которого он нанес ей два удара ножом по телу.

Бригадой скорой помощи потерпевшая доставлена в городскую больницу, где ей была оказана медицинская помощь.

Следственным отделением Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.