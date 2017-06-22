Новости. Криминал
10:54, 22 Июня 2017

На железнодорожной станции в Карелии пытались зарезать женщину

По теме

Житель Карелии украл у родственника деньги и бутылку водки
22.06.17 11:19
Суд отправил заключенного из Карелии в психиатрическую больницу Санкт-Петербурга
22.06.17 07:30
Мужчина, убивший человека на петрозаводском кладбище, получил девять лет
21.06.17 17:20
Все новости
Загрузка...

На станции Ладва-Ветка 39-летнюю женщину ударили ножом в живот, сообщили в транспортной полиции Карелии.

Сотрудниками транспортной полиции по "горячим следам" раскрыто тяжкое преступление, совершенное на железнодорожной станции Ладва-Ветка Прионежского района Карелии.

Утром 19 июня в дежурную часть Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Ладва-Ветка 39-летняя жительница Карелии получила проникающее ножевое ранение брюшной полости.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа транспортной полиции и сотрудники ОМОН отдела Росгвардии по Республике Карелия.

В результате проведения совместного комплекса оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки был установлен и задержан, возможно, причастный к совершению данного преступления. Им оказался муж потерпевшей - 36-летний местный житель. Мужчина не стал отрицать своей вины в произошедшем. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражами правопорядка было установлено, что находясь возле здания железнодорожной станции, у подозреваемого возник словесный конфликт со своей супругой, в ходе которого он нанес ей два удара ножом по телу.

Бригадой скорой помощи потерпевшая доставлена в городскую больницу, где ей была оказана медицинская помощь.

Следственным отделением Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.

По теме

Житель Карелии украл у родственника деньги и бутылку водки
22.06.17 11:19
Суд отправил заключенного из Карелии в психиатрическую больницу Санкт-Петербурга
22.06.17 07:30
Мужчина, убивший человека на петрозаводском кладбище, получил девять лет
21.06.17 17:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.06.2017, 19:10
Андрей Кончаловский рассказал об отношениях с Юлией Высоцкой и о трагедии с дочерью
21.06.2017, 14:42
"Я надеюсь"
16.06.2017, 13:44
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки"
16.06.2017, 12:37
СМИ: В Карелии силовики задержали следователя за несколько минут до начала "Прямой линии" с Путиным
19.06.2017, 19:10
ФОТО: В Сети обсуждают ноги Аллы Пугачевой
21.06.2017, 14:51
"Вторым Сямозером это назвать нельзя"

Аналитика

21.06.2017 16:20
Политкухня
"Петрозаводск – любимая столица" 5
В Петрозаводске появилось общественное движение в поддержку столичного статуса города.
"Я надеюсь" 3
21.06.2017 14:42
Плач над Сямозером
19.06.2017 12:35
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки" 13
16.06.2017 13:44
"Понадобится больше следователей" 1
13.06.2017 12:48
Вся аналитика

Чтиво

21.06.2017 12:47
Личное мнение
Замена водительских удостоверений: первые итоги 1
С 1 июня в России заработала новая редакция закона "О безопасности дорожного движения".
Контроль во вред, эхо Сямозера, все вопросы к Путину 2
20.06.2017 12:08
"Торт – это продукт роскоши" 3
19.06.2017 13:00
"Ищу кандидата, готового на подпись" 16
15.06.2017 12:00
архив чтиво

Медиа

Импилахти. Спасение подростков
21.06.2017 14:46
все фото и видео

Опрос

Нужно ли сделать улицу Федосовой исключительно пешеходной?

Афиша

Сегодня в городе (12)
Трансформеры: Последний рыцарь
Тачки 3
детям
Мумия
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Холодное танго
Очень плохие девчонки
Весь этот мир
Антропоид
Чудо-Женщина
Выгодный обмен
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»