18:00, 29 Сентября 2017
На железнодорожном вокзале в Петрозаводске установят 63 видеокамеры
По теме
Загрузка...
В Карелии обсудили вопросы безопасности на Октябрьской железной дороге, сообщает пресс-служба правительства республики.
В пятницу в правительстве Карелии состоялось очередное заседание антитеррористической комиссии.
По словам представителя Октябрьской железной дороги, в 2017 году проведено 14 проверок эффективности мер антитеррористической защищенности железнодорожных станций и вокзалов, расположенных на территории Карелии.
Также он рассказал о предстоящей реконструкции вокзала Петрозаводска, в ходе которой планируется возведение ограждения по всему периметру объекта.
В настоящее время на вокзале проводятся работы по установке дополнительной системы видеонаблюдения в количестве 63 камер.
По теме
Выбор читателей
22.09.2017, 12:50
27.09.2017, 09:40
22.09.2017, 10:46
26.09.2017, 10:13
22.09.2017, 20:20
23.09.2017, 10:19
Аналитика
28.09.2017 11:15
Капитал
ООО "ТехРент" не боится снегопадов и гололеда.
27.09.2017 16:15
27.09.2017 09:40
26.09.2017 10:13
26.09.2017 09:59
Чтиво
28.09.2017 09:07
Без политики
Новая Skoda Octavia одна из наиболее успешных, востребованных и любимых машин в России.
27.09.2017 13:16
19.09.2017 17:09
18.09.2017 15:47
Медиа
28.09.2017 10:27
Опрос
Будете ли вы что-то покупать на традиционной сельхозярмарке в Петрозаводске?
Афиша
Сегодня в городе (4)
детям
Комментарии