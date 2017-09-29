На железнодорожном вокзале в Петрозаводске установят 63 видеокамеры

В Карелии обсудили вопросы безопасности на Октябрьской железной дороге, сообщает пресс-служба правительства республики.

В пятницу в правительстве Карелии состоялось очередное заседание антитеррористической комиссии.

По словам представителя Октябрьской железной дороги, в 2017 году проведено 14 проверок эффективности мер антитеррористической защищенности железнодорожных станций и вокзалов, расположенных на территории Карелии.

Также он рассказал о предстоящей реконструкции вокзала Петрозаводска, в ходе которой планируется возведение ограждения по всему периметру объекта.

В настоящее время на вокзале проводятся работы по установке дополнительной системы видеонаблюдения в количестве 63 камер.