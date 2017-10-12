"На жизнь остается чуть больше 2 тысяч рублей" – история одного учителя из Карелии

Лауреат республиканского конкурса "Учитель года", преподаватель информатики из Сегежи Виталий Меньшиков рассказал о зарплатах учителя

- Моя учебная нагрузка составляет 40 часов. У меня один выходной. У меня высшая квалификационная категория, стаж работы более 15 лет, есть классное руководство и свой учебный кабинет. А еще я получаю северную и районную надбавку. Будучи учителем информатики, я совмещаю должность администратора школьного сайта, инженера и технического специалиста по проведению ВПР и работ проекта "Статград". За это я тоже получаю деньги, пусть небольшие, но все же.

Теперь давайте посчитаем…

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