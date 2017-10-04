11:12, 04 Октября 2017
На звероферме в Пряже погиб рабочий
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В Карелии на звероферме, где погибали от голода норки, погрузчик насмерть придавил рабочего.
Как стало известно "Столице на Онего" сегодня 4 октября около 10.00 на звероферме в Пряже погиб рабочий-гастарбайтер из Казахстана.
По словам очевидцев, 50-летнего мужчину придавило перевернувшимся погрузчиком, когда он подавал корм зверькам.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиция.
В Следственном комитете Карелии подтвердили информацию о гибели гастарбайтера и сообщили, что начата проверка.
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