В Карелии на звероферме, где погибали от голода норки, погрузчик насмерть придавил рабочего.

Как стало известно "Столице на Онего" сегодня 4 октября около 10.00 на звероферме в Пряже погиб рабочий-гастарбайтер из Казахстана.

По словам очевидцев, 50-летнего мужчину придавило перевернувшимся погрузчиком, когда он подавал корм зверькам.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиция.

В Следственном комитете Карелии подтвердили информацию о гибели гастарбайтера и сообщили, что начата проверка.