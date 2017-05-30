Начальник Управления автомобильных дорог Карелии и его зам попались на взятках

В Карелии возбуждено уголовное дело по фактам получения взяток руководителями Управления автомобильных дорог РК, сообщает СУСК по Карелии.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РК и Управления ФСБ по РК.

По версии следствия, начальник управления автомобильных дорог Республики Карелия Алексей Никитин и его заместитель создали организованную преступную группу для получения на систематической основе от руководителей и работников различных коммерческих структур взяток за общее покровительство и другие незаконные действия.

В 2015 - 2017 годах злоумышленники при заключении с компаниями контрактов на выполнение вышеуказанных работ получили от представителей одной коммерческой организации свыше 900 тысяч рублей и свыше 1,8 млн рублей – от другой фирмы.

В настоящее время подозреваемые задержаны.

В отношении них будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.