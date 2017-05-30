Новости. Криминал
13:10, 30 Мая 2017
фото: Начальник управления автомобильных дорог Республики Карелия Алексей Никитин (на фото справа)

Начальник Управления автомобильных дорог Карелии и его зам попались на взятках

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В Карелии возбуждено уголовное дело по фактам получения взяток руководителями Управления автомобильных дорог РК, сообщает СУСК по Карелии.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РК и Управления ФСБ по РК.

По версии следствия, начальник управления автомобильных дорог Республики Карелия Алексей Никитин и его заместитель создали организованную преступную группу для получения на систематической основе от руководителей и работников различных коммерческих структур взяток за общее покровительство и другие незаконные действия.

В 2015 - 2017 годах злоумышленники при заключении с компаниями контрактов на выполнение вышеуказанных работ получили от представителей одной коммерческой организации свыше 900 тысяч рублей и свыше 1,8 млн рублей – от другой фирмы.

В настоящее время подозреваемые задержаны.

В отношении них будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Комментарии

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mentor
2017-05-30 14:02:25
USERу: http://upravtodor-rk.ru/about/5230618431/6602542293/2412214736/
Онего
2017-05-30 13:47:38
Ай да шарапов, молодец!
deep
2017-05-30 13:35:40
Ну Сатановский же, ещё в конце прошлого года, на ЦТ у Соловьева, в чем я был ооочень удивлён: у соловья и на ЦТ: строили, строили и построили государство ВОРОВ. Я ещё подумал: странно многие начали рубить правду-матку, а потом вспомнил, что выборы презика грядут, а ему кой кого посадить треба.
циник
2017-05-30 13:35:06
Да что ж это такое, очередной 1937г. Вы там наверху притормозите. Лет эдак через 30 появится очередной былинный сказитель, Юра, который будет сказки рассказывать про Сандармох.
nae
2017-05-30 13:28:18
А давайте введём в уголовный кодекс статью. За взятку более 1 млн. рублей отрубать руку. Это не смертная казнь. Моратория нет.
ненец
2017-05-30 14:08:38
nae, Отруби ту руку по локот, что к себе не волокёт. Только курица от себя гребёт......!
Собрался Васильиваныч на симпозимумем.... А как Анку без присмотра оставить? Мастер-кузнец соорудил пояс верности, да такой, что отрубал напрочь.....
По приезде выстроил дивизию и приказал штаны спустить...... Ни у кого не оказалось на месте, у одного, только, Петки на месте!
- Петька, товаришчь мой самый верный. И обнял в сердца прилива радости за боевого товаришча.
- Ме-бе-бе -му.....
Бери любого - не ошибёшься. С Кремля и Думы начиная!
То, что ХАП диверсант - это сам знаю; бизнесинкубатор подтвердит.
Жуков
2017-05-30 13:54:37
nae, согласен можно начать с пальца или клеймо на лоб.
User
2017-05-30 13:26:35
Игры кланов в круговорот ЖиВ. От перемены мест слагаемых сумма не меняется, как известно.
новый
2017-05-30 13:21:07
У заместителя есть ФИО?
stranger
2017-05-30 13:19:39
Судя по качеству и по затратам на строительство дорог, этим занимаются честнейшие люди, от мастера, до министра. Эх, дороги, пыль, да финансовый туман.
Гарик
2017-05-30 13:13:38
Вот они резервы ,побольше арестов реальных жуликов и деньги еще оставаться будут))
Гость
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