Начался рейд ГИБДД по проверке автобусов

С 10 по 23 июля в рамках рейдов "Безопасный автобус" автоинспекторы проверят исполнение требований по обеспечению безопасности перевозок пассажиров автобусами, сообщили в ГИБДД Карелии.

В июле рейды пройдут по всей России, и такая необходимость обусловлена ростом аварийности при осуществлении пассажирских перевозок автобусами.

На дорогах Карелии за первое полугодие по вине водителей автобусов произошло 8 дорожных аварий, в которых пострадали 27 человек, один человек погиб.

В настоящее время ситуация складывается неоднозначно. Вместе со снижением общего числа ДТП и пострадавшими в них людей, увеличилась тяжесть последствий дорожных аварий. В 2016 году в 11 авариях 15 человек пострадали.

С начала года водители автобусов допустили 1169 нарушений правил дорожного движения, в отношении юридических и должностных лиц было возбуждено 108 дел об административных правонарушениях.

В целях повышения безопасности пассажирских перевозок на всей территории Карелии сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями других служб и ведомств проведут сплошную проверку автобусов и организацию пассажирских перевозок в целом.

Госавтоинспекция Карелии приглашает граждан к активному сотрудничеству и призывает сообщать в дежурные части районов информацию о правонарушениях, в том числе, подтвержденную фото и видео материалами. Также информацию можно направить на официальный сайт Госавтоинспекции МВД России – http://www.gibdd.ru/letter/.

В рамках спецоперации "Безопасный автобус" Госавтоинспекция Карелии планирует привлечь для участия в рейдах представителей местных администраций и социальных групп граждан.