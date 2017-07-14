Начался ремонт одной из самых дырявых дорог Петрозаводска

Карельский проспект начали фрезеровать.

В объектив камеры наружного наблюдения попал участок дороги на Комсомольском проспекте, где видно, что там дорожники начали фрезеровать асфальт.

Напомним, что в Петрозаводске с 10 июля подрядная организация "Онегодорстрой" приступила к комплексному ремонту дорог.

Всего в этом году предполагается отремонтировать семь улиц. Это Карельский проспект (от д.2а до пересечения с ул.Торнева); ул. Шотмана (от дома 29 до дома 62, с проездом вдоль дома 25а); ул.Сулажгорская (от остановки общественного транспорта до пересечения с Суоярвским шоссе); ул.Халтурина от ул.Боровой до въездных ворот УФСБ; ул. Виданская (от ул.Краснофлотской до ул.Мурманской); ул.Торнева; ул.Машезерская (от ул.Кузьмина до въезда в детский сад №20).