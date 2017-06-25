Начался сбор подписей в поддержку уволенного директора петрозаводского лицея №13 Галины Васильевой

Депутата Петросовета от КПРФ, директора лицея №13 в Петрозаводске Галину Васильеву уволили без объяснения причин в разгар выпускного праздника, когда она вручала аттестаты выпускникам.

В Интернете начался сбор подписей в поддержку директора лицея №13 Галины Васильевой, которая была уволена решением администрации Петрозаводска без объяснения причин.

Подписи собираются для того, чтобы аннулировать решение об увольнении директора МОУ Лицей №13 Петрозаводска Г.В. Васильевой.

Как ранее сообщалось, 23 июня в лицее №13 происходило торжественное вручение аттестатов выпускникам.

"И вдруг в разгаре выпускного вечера мы узнаем, что Галина Васильевна уже не директор: 23 июня она уволена с занимаемой должности без объяснения причин приказом сити-менеджера Мирошник И.Ю. Директор уволена в тот период, когда продолжаются экзамены, 9-е классы еще не получили аттестаты, не проведен набор в 10 –е классы. В разгаре работы по ремонту школьного здания (бассейна, крыши, межпанельных швов на стенах)", - написала учитель лицея №13.

В петиции упоминается, что Галина Васильевна Васильева руководит лицеем №13 более 31 года.

"За десятилетия не выявлено никаких нарушений, отсутствуют предписания надзорных органов. Лицей выведен на высокий уровень. Является престижным учебным заведением Петрозаводска. В данный момент работа лицея фактически блокирована. Остановлена плановая хозяйственная деятельность по подготовке здания школы к новому учебному году. Преподавательский состав лицея деморализован. С правовой точки зрения не соблюдены права сотрудника, навязываются решения, производилось давление на Г.В. Васильеву в момент ознакомления с решением работодателя. С точки зрения человеческой морали трудно объяснить подлость увольнения в момент выпускных, когда большинство педагогов в официальном отпуске. Трудно объяснить мотивы и способ действий представителей городской администрации по отношению к достойному педагогу и директору, полному энергии, сил, обладающему невероятной работоспособностью, вырастившему огромное количество достойных граждан нашей страны в нескольких поколениях. Предполагаем, что данное решение связано с депутатской деятельностью Г.В. Васильевой в Петросовете. Она проявила себя, как неравнодушный представитель интересов горожан, внимательно и чутко относящийся к запросам избирателей и доводящий дело до конца», - написали авторы петиции.

Если вы поддерживаете мнение авторов петиции и не согласны с увольнением Галины Васильевой, то поставить свою подпись можете здесь.