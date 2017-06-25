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09:49, 25 Июня 2017

Начался сбор подписей в поддержку уволенного директора петрозаводского лицея №13 Галины Васильевой

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Депутата Петросовета от КПРФ, директора лицея №13 в Петрозаводске Галину Васильеву уволили без объяснения причин в разгар выпускного праздника, когда она вручала аттестаты выпускникам.

В Интернете начался сбор подписей в поддержку директора лицея №13 Галины Васильевой, которая была уволена решением администрации Петрозаводска без объяснения причин.

Подписи собираются для того, чтобы аннулировать решение об увольнении директора МОУ Лицей №13 Петрозаводска Г.В. Васильевой.

Как ранее сообщалось, 23 июня в лицее №13 происходило торжественное вручение аттестатов выпускникам.

"И вдруг в разгаре выпускного вечера мы узнаем, что Галина Васильевна уже не директор: 23 июня она уволена с занимаемой должности без объяснения причин приказом сити-менеджера Мирошник И.Ю. Директор уволена в тот период, когда продолжаются экзамены, 9-е классы еще не получили аттестаты, не проведен набор в 10 –е классы. В разгаре работы по ремонту школьного здания (бассейна, крыши, межпанельных швов на стенах)", - написала учитель лицея №13.

В петиции упоминается, что Галина Васильевна Васильева руководит лицеем №13 более 31 года.

"За десятилетия не выявлено никаких нарушений, отсутствуют предписания надзорных органов. Лицей выведен на высокий уровень. Является престижным учебным заведением Петрозаводска. В данный момент работа лицея фактически блокирована. Остановлена плановая хозяйственная деятельность по подготовке здания школы к новому учебному году. Преподавательский состав лицея деморализован. С правовой точки зрения не соблюдены права сотрудника, навязываются решения, производилось давление на Г.В. Васильеву в момент ознакомления с решением работодателя. С точки зрения человеческой морали трудно объяснить подлость увольнения в момент выпускных, когда большинство педагогов в официальном отпуске. Трудно объяснить мотивы и способ действий представителей городской администрации по отношению к достойному педагогу и директору, полному энергии, сил, обладающему невероятной работоспособностью, вырастившему огромное количество достойных граждан нашей страны в нескольких поколениях. Предполагаем, что данное решение связано с депутатской деятельностью Г.В. Васильевой в Петросовете. Она проявила себя, как неравнодушный представитель интересов горожан, внимательно и чутко относящийся к запросам избирателей и доводящий дело до конца», - написали авторы петиции.

Если вы поддерживаете мнение авторов петиции и не согласны с увольнением Галины Васильевой, то поставить свою подпись можете здесь.

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Комментарии

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cumas
2017-06-25 12:55:15
Думаю, что уволили не потому что 65, а на первом месте ее политическая карьера в КПРФ. Это ближе к истине. Ну и еще своего кого-то пристроить надо срочно в успешный лицей. Как-то так. Народ все видит, товарищи!
d
2017-06-25 13:26:46
cumas, какого хлора она политикой занималась, а не школой? где ее только не было, и в заксобрании, и в петросовете, и на митингах, и на тв... везде где угодно, только не в школе! Пенсию ей государство платит, пусть реализует свои политические амбиции подальше от детей. Слабунова в этом смысле и то порядочнее. Ушла сама из 1 Лицея. И ей хор, и школе норм.
anna
2017-06-25 12:03:03
на учителей в 13 лицее давят, чтоб подписывали за директора. Она всех пугает, что вернется и всех неугодных поувольняет. sos!
новый
2017-06-25 10:58:19
Здесь даже к гадалке ходить не надо. Деморализованные личности - это в первую очередь околовсяческие завучи, завхоз и диспетчер по расписанию. В ожидании волшебного пендаля.
новый
2017-06-25 10:29:21
"Преподавательский состав лицея деморализован". Это просто классика жанра. Кстати, в кадетском училище есть вакансия кастелянши, но только для морально устойчивых.
d
2017-06-25 10:09:47
Васильева любит говорить о законе. Значит, уважает закон. Уволили ее по закону. Что не нравится? Вопросы к тем, кто такие законы принимает.
анти
2017-06-25 10:01:56
А почему бы просто не пойти в суд? Пиар - движущая сила всей этой свистопляски. Мнение о "педагоге" Васильевой стремительно уходит в отрицательные величины. Правильно уволили. Скандалистка.
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