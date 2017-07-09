Начался сбор подписей в поддержку 26 маршрута, который хотят закрыть власти Петрозаводска

Жителей столицы Карелии призывают подписаться за сохранение пользующегося популярностью автобусного 26 маршрута.

Ранее стало известно, что транспортная комиссия, в которую входят депутаты горсовета и представители администрации Петрозаводска, приняла решение закрыть с 2018 года 26-й маршрут, поскольку он якобы дублирует другие маршруты – троллейбусные и автобусные. При этом 26-й маршрут пользуется большой популярностью среди горожан. Стоимость одной поездки в таком автобусе составляет не 25 рублей, как в большинстве маршруток, а 20.

"Ребята! У водителей 26 автобуса есть листы для подписи в поддержку 26 маршрута. Кому не сложно, оставьте там свои подписи", - написала горожанка Анна Костина "ВКонтакте".