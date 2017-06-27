Известный в Петрозаводске журналист и блогер Наталья Ермолина написала о погоде. Красочно и с оптимизмом.

- И пару слов о погоде: погода фуфло! Да, а что вы хотели в этих северных широтах? Солнца в виноградную лозу и песчаной бури в оранжерею. Извините, но вы учебник по географии возьмите у любого пятиклассника и раскройте раздел «Климатические пояса» и повторите забытое давно. У вас в паспорте есть штамп о прописке, загляните еще раз. И если у вас что-то вроде улицы Ленина, Краснофлотской или Шотмана, то вы точно из наших. А не из Ниццы, Барселоны и Абу-Даби. Там прописки отродясь не бывало. А мы все наперечет, чтобы были к своему промерзшему гнезду попой прижаты плотно и не рыпались.

Мы - северяне. Наше второе имя – выживание. Если мы выжили здесь целыми племенами и столетиями, то нелепо жаловаться на сезон дождей. Это же просто летний дождь. Надень куртку, возьми зонт – и не размокнешь в луже, как старый батон. Это же не град размером в яблоко, не огненные змеи, падающие с неба, не снежная буря среди июня (Мурманск, привет), это просто дождь. Довольно теплый, комфортный, от которого можно укрыться в кафе, в собственном доме, в гостях, на постое. Это не ночевка в спальнике на арктической льдине среди медведей и одиночества. Это не морда в сугроб на 50-градусном морозе со злючим ветром. Это теплый июньский дождик. Надень резиновые сапоги и шлепай по лужам, а не бухти, какое все вокруг непроходимое. Это ты непроходимый нудист. Нудить про погоду – это в крови человека, который живет в так называемом плохом климате. Потому что погоду, как и художника, каждый обидеть может. Она ответить может только новой непогодой. Она – как трудный подросток. Чем больше упрекаешь, тем больше он косячит. А ты попробуй похвалить, а вдруг.

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