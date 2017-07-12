Надежда Бабкина перестаралась с "уколами красоты"

Певица удивила поклонников "новым" лицом.

В погоне за молодостью певица перестаралась с "уколами красоты". Поклонники новую внешность звезды не оценили, пишет lady.

О том, что 67-летняя Надежда Бабкина прибегает к помощи пластических хирургов и косметологов говорят давно, да и результат, как говорится, на лицо. Но последние фото певицы без макияжа, которые она опубликовала в соцсети, озадачили ее поклонников.

В Instagram Бабкина хотела поделиться кулинарными талантами своего супруга Евгения Гора и продемонстрировала испеченный им торт. Но подписчики обратили внимание вовсе не на десерт, а на изменившееся лицо Надежды, которое выглядело слишком гладким, блестящим и припухшим.

Поклонники сошлись во мнении, что артистка перестаралась с инъекциями филлеров, и отметили, что теперь она стала похожей на знаменитую "Женщину-кошку" Джоселин Вильденштейн.

Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina) Июл 10 2017 в 6:37 PDT