12:42, 16 Октября 2017
Налог на доходы вырастет для работающих в Карелии иностранцев
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Парламент Карелии принял к рассмотрению законопроект, согласно которому увеличится размер платежей от налога на доходы физических лиц для иностранных граждан.
Согласно Налоговому кодексу РФ, иностранцы для получения права на работу обязаны приобрести патент и каждый месяц уплачивать НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей. В каждом регионе РФ на эту сумму начисляется местный коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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