Налоговая служба Карелии предлагает сдавать квартиры по патентам

Налоговая служба республики предлагает горожанам, которые сдают квартиры, оплачивать налоги при помощи системы патентов.

Налоговики предлагают владельцам квартир, которые на постоянной основе сдают жилье, зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и приобрести патенты для оплаты налогов.

Об этом заявила заместитель начальника инспекции ФНС России по Петрозаводску Татьяна Сазонова.

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