15:53, 16 Октября 2017
Налоговая служба Карелии предлагает сдавать квартиры по патентам
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Налоговая служба республики предлагает горожанам, которые сдают квартиры, оплачивать налоги при помощи системы патентов.
Налоговики предлагают владельцам квартир, которые на постоянной основе сдают жилье, зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и приобрести патенты для оплаты налогов.
Об этом заявила заместитель начальника инспекции ФНС России по Петрозаводску Татьяна Сазонова.
Вот здесь – подробнее.
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