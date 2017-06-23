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15:41, 23 Июня 2017

Налоговая служба требует признать банкротом ООО "Семейный капитал. Карелия"

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Арбитражный суд Карелии принял к производству заявление ФНС о признании банкротом ООО "Семейный капитал. Карелия" – потребительского кооператива в структуре одноименной федеральной сети.

Заявление поступило в суд 9 июня.

В решении указано, что должник обязан предоставить сведения об общей сумме задолженности перед кредиторами, оплате труда работников, обязательным платежам, сведения обо всех счетах должника в кредитных организациях, доказательства необоснованности требований заявителя в случае их наличия.

Суд принял решение назначить первое заседание по делу на 19 июля.

Федеральная компания "Семейный капитал" представляет собой сеть потребительских кооперативов по всей России. В прошлом году карельские пайщики пожаловались, что не могут получить положенные им выплаты.

"Семейный капитал" также имеет отношение к двум крупным сельскохозяйственным предприятиям Карелии: Медвежьегорскому молокозаводу и агрофирме "Тукса".  В прошлом году они столкнулись с серьезными финансовыми трудностями. Медвежьегорский молокозавод сократил производство и задолжал зарплату работникам. Власти Карелии обвинили руководство компании в развале предприятия.

Подробнее о конфликте вокруг "Семейного капитала" читайте на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

 

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