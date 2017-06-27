Врио главы Карелии Артур Парфенчиков провел совещание с представителями контрольно-надзорных органов по вопросам проверок малого и среднего предпринимательства.

Как сказал Артур Парфенчиков, предупреждения, как вид наказания, не надо недооценивать.

"Это нормальный формат нашего общения. Мы должны начинать с предупреждения, если речь не идет о каких-то архиважных нарушениях. Тогда и наказание будет восприниматься по-другому. Осознание справедливости наказания должно нами преследоваться. Предупреждение - это серьезный мостик к формированию справедливости. За серьезные нарушения необходимо, безусловно, наказывать", - сказал Артур Парфенчиков.

"Нам нужен порядок, а не сумма собранных штрафов. Эти вещи очень часто не совпадают. Оценивать работу контролирующего органа нужно не по количеству штрафов, а по ситуации с правопорядком в конкретной сфере. Предупреждение - это хороший инструмент", - добавил Парфенчиков.

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