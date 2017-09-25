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Новости. Общество
21:31, 25 Сентября 2017

ВИДЕО: "Наряд певицы выглядел жалко и дико, он подходит скорее для приема клиентов в борделе"

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Исполнительница роли Красной Шапочки раскритиковала эротический наряд Бузовой на вручении премий Music Box.

На днях серьезное обсуждение в сети вызвало появление Ольги Бузовой на вручении премий Music Box, а именно – наряд телеведущей и певицы, пишет uznayvse.

Напомним, исполнительница появилась на мероприятии в вызывающем прозрачном наряде, но далеко не всем он пришелся по душе. В дискуссию о платье Бузовой вступила и актриса Яна Поплавская.

Исполнительница роли Красной Шапочки в знаменитом советском фильме сочла, что наряд певицы выглядел жалко и дико, а подходит он скорее для "приема клиентов в борделе". По мнению Поплавской, Бузову стоило бы не пускать на подобные мероприятия.

Редакция uznayvse.ru хочет отметить, что у Бузовой, помимо армии злопыхателей, существует и армия поклонников, которым, что и не удивительно, одеяние певицы понравилось. Фанаты телезвезды считают, что той не следует скрывать свою фигуру, так как ей есть что показать.

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