Наркополицейские обнаружили маковые плантации в 5 районах Карелии

В Карелии подведены итоги профилактической операции "Мак", сообщили в МВД Карелии.

В Карелии с 13 июня по 15 июля и с 1 августа по 30 сентября проводилась операция "Мак".

В ее реализации принимали участие сотрудники правоохранительных органов, а также работники органов исполнительной власти и местного самоуправления.

В итоге за время проведения операции "Мак" выявлено 42 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения, возбуждено 32 уголовных дела за хранение и сбыт наркотиков.

В отношении 167 лиц составлены 179 административных материалов, связанных с правонарушениями в сфере незаконного оборота наркотиков.

Из незаконного оборота изъято 1,8 кг наркотических средств, из них 1,4 кг - гашиш, каннабис, маковая солома, мак.

Посевы с наркосодержащими растениями были выявлены в Муезерском, Лахденпохском, Сортавальском, Пряжинском и Прионежском районах.

Так, в августе в одном из поселков Приладожья у неоднократно попадавшего в поле зрения оперативных сотрудников гражданина были обнаружены части растения рода "Мак".

Мужчина дал признательные показания и пояснил, что хранил мак для приготовления наркотического раствора и дальнейшего употребления. Согласно заключению эксперта, обнаруженное растительное вещество содержит в своем составе наркотические средства и имеет вес 230 граммов.

Также в августе в Беломорском районе было обнаружено растительное вещество у жительницы Карелии. Согласно экспертизе женщина хранила гашиш массой свыше 100 граммов. В обоих случаях гражданам грозит уголовная ответственность.